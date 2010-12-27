Они проведут два месяца под стражей.

В Москве арестовали девять человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Все они являются выходцами из СНГ. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в полиции. Предположительно молодые люди могут относиться к запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ прокомментировали эксперты

Предполагаемых экстремистов ждет наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В Мещанском суде столицы подтвердили факт ареста, но подробности дела не раскрыли. Представители закона объяснили, что фигуранты расследования проведут под стражей два месяца. Решение принято накануне вечером, 4 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что пособника террористов из Средней Азии приговорили к 9 годам колонии строго режима.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

