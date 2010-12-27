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Пособника террористов из Средней Азии приговорили к 9 годам колонии строго режима
Сегодня, 10:37
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nastya960

Пособника террористов из Средней Азии приговорили к 9 годам колонии строго режима

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В марте этого года в отношении мужчины следственной службой Управления было возбуждено уголовное дело.

Выходца из Средней Азии, подозреваемого в финансировании международной террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ), признали виновным в инкримируемом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В марте этого года в отношении мужчины следственной службой Управления было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности".

Московский окружной военный суд признал подозреваемого виновным в совершении инкриминируемого преступления. Он приговорен к лишению свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ* аль-Багдади.

*запрещенная террористическая организации в РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: средняя азия, терроризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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