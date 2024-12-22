Петербуржца задержали по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма

Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения и избрании меры пресечения.

В Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Подозреваемый задержан. Следователем по месту его проживания проведен обыск.

Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения и избрании меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу