Иностранного студента подозревают в оправдании и пропаганде терроризма в Петербурге

В ходе обысков изъята пропагандистская литература.

В Петербурге задержали иностранного студента, подозреваемого в оправдании и пропаганде терроризма. Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Следователи установили, что в период с января по февраль фигурант публично высказывал лозунги, которые оправдывают террористическую деятельность. В ходе обысков изъята пропагандистская литература.

Скоро студенту предъявят обвинение, решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца задержали по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина в открытой группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу