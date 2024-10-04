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Иностранного студента подозревают в оправдании и пропаганде терроризма в Петербурге
Сегодня, 14:45
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Иностранного студента подозревают в оправдании и пропаганде терроризма в Петербурге

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В ходе обысков изъята пропагандистская литература.

В Петербурге задержали иностранного студента, подозреваемого в оправдании и пропаганде терроризма. Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Следователи установили, что в период с января по февраль фигурант публично высказывал лозунги, которые оправдывают террористическую деятельность. В ходе обысков изъята пропагандистская литература. 

Скоро студенту предъявят обвинение, решен вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца задержали по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина в открытой группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: следствие, терроризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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