В Московском районе женщина обвинила брата в изнасиловании 10-летней дочери

По словам матери, мужчина совершал развратные действия в отношении ребенка в течение трех месяцев.

Петербурженка обвинила брата в изнасиловании ее 10-летней дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 23 мая.

Утром в субботу, 22 мая, в полицию обратилась 35-летняя жительница дома на проспекте Юрия Гагарина. Женщина рассказала, что ее безработный старший брат с марта по май этого года насиловал 10-летнюю девочку - дочь заявительницы.

Подозреваемого задержали и опросили. Сейчас мужчина находится дома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Гражданин отпущен под обязательство о явке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать. Выяснилось, что пострадавшая была не единственной жертвой подозреваемого.

Названы районы Петербурга, в которых в 2021 произошло больше всего убийств.

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