Названы районы Петербурга, в которых в 2021 произошло больше всего убийств

Самым безопасным оказался Кронштадт.

С начала 2021 года в Петербурге произошло 46 убийств. Самыми криминальными оказались Колпинский и Курортный районы. Об этом "Невские Новости" узнали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В районах произошло по пять происшествий по статьям "Убийство", "Убийство матерью новорожденного ребенка" и "Убийство, совершенное в состоянии аффекта".

По 4 убийства — в Выборгском и Невском районах. По три — в Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском. Далее следует Адмиралтейский, Калининский, Красносельский, Василеостровский, Фрунзенский, Центральный и Пушкинский. Всего по 1 убийству было зарегистрировано в Петродворцовом и Петроградском районах. В Кронштадте не было совершено ни одного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV