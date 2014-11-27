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Названы районы Петербурга, в которых в 2021 произошло больше всего убийств
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

Названы районы Петербурга, в которых в 2021 произошло больше всего убийств

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Самым безопасным оказался Кронштадт.

С начала 2021 года в Петербурге произошло 46 убийств. Самыми криминальными оказались Колпинский и Курортный районы. Об этом "Невские Новости" узнали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

В районах произошло по пять происшествий по статьям "Убийство", "Убийство матерью новорожденного ребенка" и "Убийство, совершенное в состоянии аффекта". 

По 4 убийства — в Выборгском и Невском районах. По три — в Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском. Далее следует Адмиралтейский, Калининский, Красносельский, Василеостровский, Фрунзенский, Центральный и Пушкинский. Всего по 1 убийству было зарегистрировано в Петродворцовом и Петроградском районах. В Кронштадте не было совершено ни одного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, статистика, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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