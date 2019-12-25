Московский район Петербурга оборудуют перехватывающими велопарковками

Семь парковок появятся у шести станций метро.

До конца 2020 года в Московском районе Петербурге появится семь перехватывающих велопарковок, все они расположатся у станций метро. Как рассказали в пресс-службе комитета по финансам, две из них разместят у "Московской" и по одной у "Звездной", "Купчино", "Электросилы", "Парка Победы" и "Московских ворот".

Отмечается, что инициатива по установке таких парковок принадлежит победителю прошлогоднего проекта "Твой бюджет" Семену Белугина. Петербуржец исследовал территорию, выявил нехватку стоянок для велосипедов и предложил заняться проблемой. Перехватывающие парковки, по идее мужчины, удобны, если сразу после поездки на велосипеде нужно пересаживаться на метро, и двухколесный транспорт есть где оставить.

Белугин предложил району четыре парковки, однако местная администрация решила установить семь. Ранее похожий проект воплотили у "Беговой" и "Комендантского проспекта".

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Фото: Piter.TV