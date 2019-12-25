Лидером рейтинга стала иномарка BMW X5.

В Петербурге назвали самые доходные легковые автомобили: наибольшие затраты зафиксировали в сегменте SUV. На машины этого сегмента потратили 4,5 миллиарда рублей в течение мая. Такими данными поделились эксперты "Автостат Инфо".

В тот же период оборот в сегменте В на городском авторынке достиг 612 млн рублей, а в сегменте С – 347 млн рублей. На машины D класса петербуржцы потратили порядка 329 млн рублей, а на автомобили из Е-сегмента – 326 млн рублей. Также эксперты отметили, что оборот с продажи люксовых автомобилей в последний месяц весны составил 246,5 млн рублей, а минивэны принесли доход в 107,5 млн рублей.

Лидером по доходности в мае стала BMW X5, за месяц было реализован 48 таких иномарок на общую сумму в 256 с небольшим миллиона рублей. Столь же популярными оказались кроссоверы Hyundai Creta (за 181 машину горожане заплатили 215 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (таких моделей купили 107 штук на 204 млн рублей).

Также мы рассказывали, что в Петербурге продажи автомобилей в мае снизились на 61%.

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