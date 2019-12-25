В Петербурге продажи автомобилей в мае снизились на 61%

По сравнению с апрелем продажи, однако, немного возросли.

В минувшем мае в Петербурге продали на 61% меньше автомобилей, чем в прошлом году, а именно 4572 транспортных средств. По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", всего с января по май в городе реализовали чуть больше 39 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот результат на 30% меньше того же периода 2019 года.

Аналитики подчеркнули, что в мае все еще оставались закрытыми автосалоны, поэтому реализация машин велась дистанционно. По сравнению с апрелем ситуация чуть наладилась, продажи возросли на 42%. Отмечается, что лидером петербургского рынка стала отечественная "Лада", также большой популярностью пользуются "Киа" и "Хендай". В период дистанционных продаж чаще всего выбирали "Хендай Крета", а также "Фольксваген Поло" и "Киа Рио".

Ранее мы рассказывали, что Toyota начала производство нового поколения RAV4 в Шушарах.

Фото: pixabay