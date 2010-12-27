Toyota начала производство нового поколения RAV4 в Шушарах

Компания инвестировала в модернизацию петербургского завода около пяти миллиардов рублей.

В Петербурге запустили в производство новый внедорожник Toyota RAV4. Торжественная церемония прошла на автозаводе в Шушарах.

Компания инвестировала в модернизацию петербургского завода около пяти миллиардов рублей. На заводе установили 133 робота, внедрили 100 японских механизмов каракури, которые работают без использования энергозатратных приводов и электронных устройств.

Обновленный внедорожник претерпел ряд масштабных изменений за время своего существования. Toyota RAV4 получила пять звезд безопасности Euro NCAP на крупнейших испытаниях.

Эксперты: петербургский автопром провалился в сентябре.

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