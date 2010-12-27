Эксперты: петербургский автопром провалился в сентябре

Это на 15% меньше, чем за тот же период год назад.

В четверг, 24 октября, стало известно, что автопром в Петербурге выпустили на 15% меньше машин, чем прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

Эксперты связывают такое сокращение с началом производства нового поколения машин.

"Серьезное сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского автомобильного рынка. Например, продолжается сокращение спроса на такие объемообразующие модели, как Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в сентябре больше чем в 2 раза упали продажи Toyota RAV4", – сказано в сообщении

Аналитики уточнили, что для города на Неве доля автопрома по отношению к общему объему российского рынка составляет 24,8%.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начались дни Турку.

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