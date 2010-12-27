В Петербурге начались дни Турку: Беглов и Арве обсуждают экологию 

Главы двух городов уделили внимание взаимодействию в области образования.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Петербурге стартовали дни финского города Турку. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Александр Беглов и мэр Турку Минна Арве обсудили вопросы сотрудничества по взаимодействию в области образования. По словам градоначальника Северной столицы, практически все ведущие вузы Петербурга установили партнерские отношения с университетами Турку.

"Нашей дружбе в этом году исполняется 66 лет" – отметил Беглов.

На встрече главы двух городов отметили, что приоритетным для петербурга и Финляндии остается вопрос экологии. Город на Неве делает многое для снижения негативного влияния на экосистему Балтийского моря.

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже создадут фондохранилище за 6 млрд рублей.

Фото:gov.spb.ru