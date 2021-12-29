В Московской области появится денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья

Размер субсидии составит 84 тыс. руб. на каждый аварийный метр

В Московской области вводится сертификат для жителей, которые попали в программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам главы региона Андрея Воробьева, размер субсидии составит 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр. Срок подачи заявлений – до 15 марта текущего года. На полученные деньги можно будет купить жилье на территории Подмосковья.

Губернатор ранее отмечал, что в решении вопроса аварийного жилья большую роль играет федеральное регулирование. Воробьев уточнил, на данный момент в таких домах в регионе проживает около 17 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv