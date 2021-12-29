ЗакС не захотел выделять молодых ученых в отдельную категорию для улучшения их жилищных условий

Фракция "Яблоко" внесла несколько поправок к "жилищным" законопроектам.

ЗакС Петербурга большинством голосов не поддержал поправку, в которой предлагалось распространить социальные выплаты на строительство или покупку жилья и на молодых ученых. Ее внесла фракция "Яблоко".

Борис Вишневский предлагал выделить категорию молодых ученых в отдельную категорию для участия в жилищной программе "Молодежи — доступное жилье".

Кроме того, яблочники предлагали закрепить в законопроекте, что на помощь могут претендовать очередники, которым в процессе ожидания исполнилось 35 лет. Константин Сухенко отметил, что это правило и так действует.

Сейчас ЗакС работает над тем, чтобы принять законопроект, который служил бы альтернативой проектам "Молодежи — доступное жилье", "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" и "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге". Их срок действия истек 31 декабря 2021 года.

Ранее Piter.TV рассказывал, как в городе расселяют коммуналки по жилищной программе.

Фото: Piter.TV