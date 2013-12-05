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Благодаря прокуратуре Петербурга восстановлены жилищные права семьи с инвалидом
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Благодаря прокуратуре Петербурга восстановлены жилищные права семьи с инвалидом

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Женщину и дочь с инвалидностью сняли с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. Ее семья относится к социально уязвимым категориям населения, сообщили 21 августа в надзорном ведомстве. 

Было установлено, что 65-летнюю женщину и дочь с инвалидностью сняли с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности восстановить статус. Требования прокурора удовлетворены, потерпевшие вновь находятся в списках. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала обустроить безопасный поворот с Полтавской улицы на Невский проспект. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищные условия, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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