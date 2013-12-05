Благодаря прокуратуре Петербурга восстановлены жилищные права семьи с инвалидом

Женщину и дочь с инвалидностью сняли с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. Ее семья относится к социально уязвимым категориям населения, сообщили 21 августа в надзорном ведомстве.

Было установлено, что 65-летнюю женщину и дочь с инвалидностью сняли с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности восстановить статус. Требования прокурора удовлетворены, потерпевшие вновь находятся в списках.

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Фото: Piter.TV