Прокуратура потребовала обустроить безопасный поворот с Полтавской улицы на Невский проспект

Его отсутствие создает аварийные ситуации.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Перекресток, который расположен на оживленной территории Невского проспекта и Полтавской улицы, имеет интенсивный трафик как транспортных, так и пешеходных потоков. При этом все они движутся в одной фазе светофорного регулирования, что может приводить к аварийным ситуациям, сообщило надзорное ведомство.

Прокурор потребовал внести изменения в работу светофора и выделить на перекрестке пешеходную фазу. Фактическое устранение нарушений контролируют.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует возместить девушке с инвалидностью расходы на медикамент.

Фото: Piter.TV