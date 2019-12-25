Прокуратура потребовала обустроить безопасный поворот с Полтавской улицы на Невский проспект

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Перекресток, который расположен на оживленной территории Невского проспекта и Полтавской улицы, имеет интенсивный трафик как транспортных, так и пешеходных потоков. При этом все они движутся в одной фазе светофорного регулирования, что может приводить к аварийным ситуациям, сообщило надзорное ведомство.
Прокурор потребовал внести изменения в работу светофора и выделить на перекрестке пешеходную фазу. Фактическое устранение нарушений контролируют.
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Фото: Piter.TV
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