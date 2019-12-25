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Прокуратура потребовала обустроить безопасный поворот с Полтавской улицы на Невский проспект
Сегодня, 9:58
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Прокуратура потребовала обустроить безопасный поворот с Полтавской улицы на Невский проспект

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Его отсутствие создает аварийные ситуации.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Перекресток, который расположен на оживленной территории Невского проспекта и Полтавской улицы, имеет интенсивный трафик как транспортных, так и пешеходных потоков. При этом все они движутся в одной фазе светофорного регулирования, что может приводить к аварийным ситуациям, сообщило надзорное ведомство. 

Прокурор потребовал внести изменения в работу светофора и выделить на перекрестке пешеходную фазу. Фактическое устранение нарушений контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует возместить девушке с инвалидностью расходы на медикамент. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожное движение, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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