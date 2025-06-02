Полицейские задержали самозанятого риелтора и его приятеля, которые совместно с иными лицами организовали преступную схему.

На Сахалине выявили хищение почти 15 млн рублей, выделенных на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции задержали самозанятого риелтора и его приятеля, которые совместно с иными лицами организовали преступную схему. По предварительным данным, злоумышленники находили граждан, подходящих под условия программы улучшения жилищных условий. От их имени заключались фиктивные договоры купли-продажи недвижимости.

Отмечается, что в документы вписывали имена реальных собственников или лиц, вовлеченных в аферу, часто без их осведомления о противоправных намерениях. Возбуждено три уголовных дела.

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Видео: УМВД России по Сахалинской области