Ущерб лесному фонду превысил 6 млн рублей.

В Томске разыскивают виновных в незаконной рубке более 3000 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, участок нелегальной заготовки древесины был выявлен у Кузовлевского тракта осенью 2024 года. Ущерб лесному фонду превысил 6 млн рублей. В рамках уголовного дела оперативники и следователи проводят комплекс различных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к незаконной вырубке деревьев.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан иностранец за кражу автомобиля такси.

Видео: УМВД по Томской области