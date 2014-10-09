Утопия или реальность: эксперты прокомментировали планы Смольного по расселению 5 тысяч коммуналок

За последние два года субсидию получили только 1100 семей. Похоже, власти решили исправлять ситуацию.

В ближайшие три года Смольный собирается улучшить жилищные условия 7 тыс. семей, которые согласились на расселение своих коммунальных квартир, и ликвидировать 5 тыс. коммуналок. Вопрос обсуждался на последнем заседании правительства Петербурга 5-го октября. Цифру в 5 тыс. квартир озвучил глава комитета финансов Алексей Корабельников, а о 7 тыс. семей рассказала пресс-служба администрации города. При том, что в 2021-м году намерены расселить 416 семей, планы кажутся очень амбициозными.

С 2008-го года в Петербурге существует целевая программа, благодаря которой собственники коммуналок могут получить субсидию и вложить эти деньги в покупку отдельного жилья. В этом году в законодательство были внесены поправки, которые ограничили возможность граждан стать ее участниками. Piter.TV разбирался, возможно ли расселить все коммуналки города, и как это можно было бы сделать эффективнее.

Расселение должно быть адресным

По мнению эксперта по недвижимости, юриста Николая Шаповалова, Смольный расселит на бумагах 7 тыс. семей, но на их место придут новые. Шаповалов считает, что расселение коммуналок на окраинах идет хорошо, так как в них не так много комнат, чаще всего — до пяти. По мнению риэлтора, расселить трехкомнатную коммуналку, например, на проспекте Науки не представляет сложности. Такую квартиру можно выкупить самому или продать другому человеку, а за это еще и получить поддержку от города. Основную проблему представляют квартиры в центральных районах, особенно — многокомнатные.

Практика риэлтора показывает, что можно продать квартиру в Центральном районе, но до 120 квадратных метров и с железобетонными перекрытиями. Николай Шаповалов, эксперт по недвижимости.

При этом такая ситуация была не всегда. Как рассказал эксперт, в 2013-2015 годах случился бум организации хостелов. Тогда инвесторы охотно выкупали помещения в центре, особенно около Московского вокзала и станций метро.

По новым требования, которые вступили в силу в марте 2021-го года, в программе могут участвовать только те собственники коммуналок, которые получили согласие на расселение от всех соседей. По словам Шаповалова, он понимает, почему были внесены поправки. Ранее кто-то из жильцов получал субсидию, продавал квартиру и улучшал свои жилищные условия. По факту это было решение частных жилищных проблем, а коммуналка продолжала существовать, но уже с другими собственниками.

Они [власти] ведь отчитываются перед кем? Перед самими собой. По моему мнению, было бы правильнее, если бы они вкладывали больше в эту программу, и говорили бы, что это адресная программа по расселению центральных районов: Центрального, Петроградского, Васильевского острова. Николай Шаповалов, риэлтор.

Наш собеседник считает, что финансирование программы следовало бы увеличить, так как субсидия является незначительной. По словам Шаповалова, только за последний год цены на недвижимость выросли на 40%, причем в первую очередь дорожают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. То есть покупать новое жилье придется по повышенной цене, а продавать коммунальную квартиру — по старой. Когда-то рост цен доходит и до многокомнатных квартир, но нужно ждать. Для тех, у кого нет сбережений, выехать из коммуналки или выкупить ее оказывается практически невозможно. Тем самым житель "не дает" получить субсидию и другим, так как нужно согласие всех собственников. Истории, которые жильцы коммуналок рассказали Piter.TV, подтверждают это.

"Может быть, я бы и переехала, но нам не предлагают"

Художница Елена Осипова, о творчестве которой мы ранее рассказывали, живет в коммунальной квартире дома №40 на Фурштатской улице всю свою жизнь, с 1945 года. Жизнь в коммуналке никогда не была спокойной, вспоминает она, – в квартире проживали более 10 человек.

Вопрос расселения поднимался в начале нулевых. На тот момент художница согласилась на расселение, поскольку хотела переехать вместе с сыном. С жильцами коммуналки начали работать эксперты по недвижимости, которые предложили ей двухкомнатную квартиру в центре Петербурга. Однако планам жильцов помешал сосед, который единственный отказался от расселения. В свое время он и вовсе попытался захватить квартиру нелегальным образом, но безуспешно.

Постепенно в квартире становилось меньше жильцов. Сегодня в коммуналке живут сама Осипова, еще одна соседка и двое молодых новых жильцов, которые приобрели комнату совсем недавно. Жизнь в квартире, по словам художницы, стала намного спокойнее, чем в начале нулевых. Однако вопрос расселения с тех пор больше не поднимался, а улучшить свои жилищные условия героине не позволяют финансы.

Сейчас у меня меньше оснований для расселения, поскольку финансы не позволяют, да и соседи хорошие. Может быть, я бы и переехала, но нам не предлагают. Елена Осипова.

Краткая история дома

Дом, построенный в 1885 году, имеет богатую историю. Годом ранее хозяйкой дома стала жена гвардии капитана Елизавета Ивановна Гиппиус, по заказу которой архитектор Христиан Тацки возвел дом в 17 осей. В 1900 году здание выкупил штаб Отдельного корпуса жандармов. После февральской революции 1917 года в здании разместили Арестный дом, а также здесь располагались профсоюзы и фабрично-заводские комитеты. В советские годы дом был передан под коммунальные квартиры.

Дом очень старый. У нас и потолок обвалился, также мы постоянно сталкиваемся с протечками. Ремонт частично делали в 90-ые годы. В 2019 году нам меняли батареи. Но о капитальном ремонте речи и не шло. Елена Осипова.

"Я решила переехать своими силами"

Тамара Толстых прожила в коммуналке всего несколько лет. В 2007 году она переехала в Петербург. На Московском вокзале ей встретился таксист, который и предложил ей снимать комнату в Доме Александра Перцева на Лиговском проспекте.

В квартире располагаются 10 комнат, в которых на тот момент жили по несколько человек. Обстановка, вспоминает героиня, в коммуналке была не самой благоприятной, поскольку большинство жильцов не отказывали себе в желании выпить. Во дворе, особенно в ночное время суток, и вовсе было небезопасно находиться.

По ее словам, в то время мало кого расселяли, да и многие просто не хотели переезжать. При ней коммуналку хотели расселить три раза. Толстых вспоминает, в 2010 году объявился хозяин дома, наследник Перцева (так он представился), который планировал расселить дом. Однако дело дальше обещаний не сдвинулось – сам "наследник" и вовсе исчез.

Спустя несколько лет, в 2015 году, к ним пришли два эксперта по недвижимости, которые начали собирать соглашения на расселение. Но сменить жилье готовы были не все. Часть жильцов боялась, что их обманут, а они попросту окажутся на улице. Некоторые проживающие не хотели переезжать на окраину города. На тот момент переехать готовы были всего два-три человека. Позже эти же эксперты подняли вопрос расселения вновь, но безуспешно.

При мне приходили три раза. Соседи рассказывали, что к ним часто приходили люди, и поднимался вопрос расселения коммуналки. Тамара Толстых.

Спустя два года Толстых решила переехать своими силами. Она воспользовалась помощью этих экспертов, которые подобрали ей жилье в другом районе, и она переехала.

Краткая история дома

Дом Перцова – доходный дом, который возвели в 1910 – 1912 годах для гражданского инженера Александра Николаевича Перцова. Дом в стиле модерн состоял из 400 квартир. На протяжении века в нем располагались первоклассная гостиница на 200 номеров, редакция журнала "На берегах Невы", редакция журнала ЦК партии левых эсеров "Наш путь". Также в здании проживали сотрудники различных организаций и предприятий. После блокады квартиры переделали под общежития.

Однако здание не в самом лучшем состоянии. Его состояние ухудшилось 2008 – 2010 годах. Тамара Викторовна вспоминает, в доме стали появляться трещины во время строительства торгово-развлекательного центра "Галерея", который расположен по соседству. Однако жильцы дома могли рассчитывать только на "косметический" ремонт.

Коммунальная служба жила своей жизнью. Только настойчивые жильцы добивались каких-то изменений. Однако после моего переезда благоустроили двор, в котором раньше даже ходить было страшно – тебя могли изнасиловать или обокрасть. Сейчас таких историй не слышу. Тамара Толстых.

Многокомнатные коммуналки и шансы на продажу

Специалист по недвижимости Ольга Изместьева считает, что расселить 5 тыс. квартир за 3 года практически невозможно. Проблема в том, что многокомнатные квартиры не привлекательны для инвестора, для них тяжело найти покупателя. Инвестору предлагается приобрести большую площадь по соответствующей цене, при этом состояние помещений оставляет желать лучшего, особенно, если это старый фонд.

Отдельную проблему представляют многокомнатные квартиры, часто бывшие общежития, которым был присвоен статус жилых, но по факту она является коммуналкой. Тогда поучаствовать в программе расселения не удастся.

Также Смольный заявил о планах в 2022 году ликвидировать очередь для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и молодых семей, при этом, по словам риэлтора, в Петербурге много семей с тремя и более детьми.

У меня есть клиенты, которые 25 лет стоят на очереди, и так ничего и не получили. <...> После внесения поправок стало тяжелее стать участником программы. Есть нерасселенные коммуналки по 20-30 комнат. Невозможно все рассчитать: что-то меняется, кто-то уезжает, собственник в квартире не живет. Ольга Изместьева, риэлтор.

Отметим, что у многодетных семей есть приоритетное право на получение социальных выплат. Таким образом, если сначала будут расселять их, а таких семей много, то возникает вопрос, когда же дойдет очередь до всех остальных?

Ольга Изместьева также придерживается мнения, что программу расселения коммуналок стоило бы распространять не на весь Петербург, а на определенные районы. Помимо Центрального, Петроградского и Василеостровского она также назвала Адмиралтейский. В этих районах много объектов исторического наследия, а за состоянием коммуналок не следят должным образом.



Кто может участвовать в программе расселения коммуналок

Размер социальной выплаты по программе "Расселение коммунальных квартир в Петербурге" составляет 40% от стоимости квадратного метра, площадь рассчитывается по социальной норме. В очередь на расселение могут встать только малоимущие. Также жители не могут участвовать сразу же в нескольких программа, например, "Молодежи — доступное жилье", как это было ранее. Чтобы получить субсидию, необходимо, чтобы все соседи согласились на расселение. Первоочередное право есть у многодетных семей.

Для некоторых петербуржцев нововведения стали проблемой. Так, например, в группе "Горжилобмена" в "ВКонтакте" пользователи советуют женщине не вступать в брак, пока она не станет участником программы.

В этой группе все ждут сертификатов и браки не регистрируют, чтобы не слететь с очереди. Вас уже снимут, если приватизируете , так как у мужа есть жилье и вам по метражу хватает. посоветовал один из комментаторов.

Есть и плюсы: многокомнатные квартиры больше не являются приоритетными, а последнюю комнату можно выкупить с понижающим коэффициентом 0,3.

Некоторые переживают за то, что по новым требованиям они уже не смогут участвовать в программе, хотя ждали этого много лет. В "Горжилобмене" — операторе программы — Piter.TV сообщили, что граждане включаются в Сводный список исходя из даты подачи заявления. Сводные список формируются по дате постановки на учет, то есть те, кто подал заявления в предыдущие годы, уже стали очередниками, просто теперь им нужно изменить выбор формы содействия. Их годы ожидается не "обнулятся".

"Расселение коммунальных квартир" — лишь одна из программ по улучшению жилищных условий петербуржцев. Тем, кто не подходит для участия в ней, предлагают написать заявление в выборе формы содействия в рамках постановления правительства №312, принятого в 2006-м году. Содействие смогут получить все очередники, даже если они проживают в отдельной квартире. Первоочередной право есть у сотрудников бюджетных организаций Петербурга. В Горжилобмене советуют гражданам пойти в районные администрации и написать заявление на включение коммунальной квартиры в перечень на расселение. Если вам все же удастся договориться с соседями, то большая вероятность того, что вскоре вам удастся получить субсидию.



Ожидания разбились о фактический бюджет

Эксперты обратили внимание на то, что программе требуется большее финансирование. Деньги на нее выделяются только из средств городского бюджета. На старте программы у властей были серьезные планы по финансированию, но фактические цифры оказались куда ниже. Так, например, в Смольном планировали в 2011-2014 годах выделять более 9 млрд рублей ежегодно, но по факту самый большой показатель за этот период был в 2014 — 2,5 млрд рублей. На протяжении пяти лет с 2015 по 2019 на программу ежегодно выделяли по 3 млрд рублей. Максимальное количество семей расселяли в 2015-м году — более 4,5 тыс. В пандемийный год средств стало меньше и финансирование упало до миллиарда, а в 2021-м году практически опустилось до уровня 2011-го года — почти 600 млн рублей.

Ожидается, что в ближайшие три года финансирование возрастет. Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников анонсировал выделение 9,6 млрд рублей. При таком уровне средств, как показывают прошлые годы, расселить 7 тыс. семей будет реально, но многое зависит от того, будут ли готовы переехать соседи, которые не являются очередниками.

В общей сложности за годы существования программы расселения субсидии получили более 117 тысяч семей из 50 тыс.квартир. Всего в городе более 65 тыс. нерасселенных квартир.

Данные предоставлены "Горжилобменом", а также опубликованы на сайте ЗакСа Петербурга

При формировании бюджета на 2021-й год некоторые депутаты, в частности, Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, были недовольны, что в Петербурге снизилось финансирование сферы ЖКХ. Дмитриева обратила внимание на то, что деньги на жилищные программы выделяются исходя из актуальных возможностей бюджета, то есть принятый ранее план не является таким уж железным.

В общей сложности на ЖКХ в Петербурге в 2021-м году после корректировки бюджета готовы потратить 68,18 млрд рублей, что составляет более 11% от общих расходов города. До корректировки планировалось потратить 60 млрд — 8%.

При анализе затрат на ЖКХ из городского бюджета в разные годы можно заметить, что доля расходов на протяжении последних лет относительно остальных статей расходов снижалась. Целесообразным будет сравнивать процент, а не выделенную сумму, учитывая инфляцию. В 2008 году на жилищно-коммунальное хозяйство был выделен 101 млрд рублей — 27, 8%. К 2011-му показатель снизился до 16,7% — 72,1 млрд рублей. К 2020-му году он упал до 7,83% — 56,3 млрд рублей. Свои коррективы внесла пандемия. Власти были вынуждены урезать финансирование по некоторым направлениям, в том числе и ЖКХ. В частности, пострадали программы "Молодежи — доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир". В ближайшие годы, похоже, ситуацию решили исправить.

Текст: Анастасия Миллер, Надежда Сибилева / Piter.TV

Графики: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото на обложке носит иллюстративный характер. Источник: ВКонтакте / Ночлежка.

Остальные фото: Piter.TV; citywalls.ru