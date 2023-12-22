В Московской области полицейские ликвидировали наркоплантацию в частном доме

В МВД рассказали о выявлении преступной деятельности в Чехове.

Российские правоохранительные органы по городскому округу Чехов Московской области задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что в ходе осмотра помещения сотрудники полиции нашли 78 кустов конопли, запаянные пакеты с веществом растительного происхождения, а также электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что указанное вещество является наркотическим. Его вес составил 8,5 килограммов.

Злоумышленник в доме своей супруги в деревне Курниково организовал мини-плантацию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он закупил семена, удобрения, тепловые лампы, вентиляторы и другое оборудование. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Челябинске осужденного за участие в террористической организации лишили гражданства РФ.

Фото и видео: МВД Медиа