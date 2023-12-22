В Челябинске осужденного за участие в террористической организации лишили гражданства РФ

Сейчас мужчина выдворен за пределы России.

Мигранта, судимого за участие в террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти, лишили российского гражданства. Это произошло в городе Челябинске по требованию управления ФСБ России по региону. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства по Челябинской области. Известно, что иностранец прибыл в страну из Центральной Азии. Позже подозреваемого установили как члена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", деятельность которой запрещена на территории России. В результате гражданина осудили по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и статье 278 УК РФ. Речь идет об участии в террористической деятельности, подготовке к насильственному захвату власти.

Он получил российское гражданство для совершения преступлений против основ конституционного строя страны. С целью недопущения возможной противоправной деятельности было отменено решение о его приеме... пресс-служба ФСБ РФ по региону

После принятия решения об отмене гражданства иностранца на основании собранных подразделениями регионального полицейского главка материалов специалисты дважды привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в стране.Далее по постановлению Тракторозаводского районного суда города за указанные нарушения мигрант был выдворен из страны.

Жителя Алтая арестовали за передачу сведений украинской террористической организации.

Фото и видео: УФСБ России по Челябинской области