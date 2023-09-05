В Московской области двое мужчин признаны виновными в убийстве, совершенном в 2007 году

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Следователи по городу Пушкино в Московской области смогли собрать такие доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двоих мужчин. Фигуранты уголовного дела ранее подозревались по части 3 статьи 33, пункту "за" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве по найму. Преступление совершено в 2007 году.

Приговором Московского областного суда подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. пресс-служба СК РФ

На текущий момент известно, что в апреле 2007 года у одного из подсудимых возник преступный умысел. Он решил лишить жизни своего знакомого. Для этого задания был нанят исполнитель. Причиной такого решения стала личная неприязнь. Киллером стал другой знакомый мужчины, которому он пообещал списать долг в размере полтора миллиона рублей и обещание в криминальном покровительстве. А 14 июня 2007 года злоумышленник прибыл к месту жительства потерпевшего в поселке Андреевка Солнечногорского района. В жертву совершено не мене пяти выстрелов в область туловища и головы. Оружие исполнителю предоставили организаторы преступления.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области