В ДНР пограничника с Украины приговорили к 27 годам колонии за расстрел гражданских машин

Виталий Лисюра будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Украинский пограничник приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 27 годам колонии строгого режима. Об этом журналистам рассказали представители Следственного комитат страны. Государственное обвинение уточнило, что мужчина причастен к расстрелу автомобилей с беженцами, жертвами трагедии стали трое мужчин. Еще один человек смог спастись. Иностранец обвинен по статьям за на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, за жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории.

Вынесен приговор в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры. Он признан виновным по пподпунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, подпунктов "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 356 УК РФ пресс-служба СК РФ

По предварительным сведениям, в 2022 году на территории Мариуполе Лисюра вместе с сослуживцем Константином Сычаком расстреляли из крупнокалиберного пулемета и пулемета системы Калашникова четыре легковых автомобиля. Транспортные средства имели на зеркалах заднего вида и ручках дверей белые ленты. Этот символ означает принадлежность к мирному автомобильному транспорту.

В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ.

Фото и видео: Следственный комитет России