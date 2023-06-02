В Московской области десять человек обвиняются в коммерческом подкупе и в его посредничестве

Следователи провели 11 обысков.

Сотрудники следственного отдела по городу Ногинску Московской области предъявили обвинение десяти гражданам по статье за коммерческий подкуп и преступном посредничестве ( по частям 3 и 7 статьи 204 УК РФ, а также части 2 статьи 204.1 УК РФ). Следственные органы полагают, что в период с сентября 2020 по март 2022 года предприниматели через третьи лица выплачивали денежные средства представителям крупнейшей компании-ретейлера за прием некачественных продуктов в их распределительные центры. В общей сложности нелегальная прибыль участников банды составила свыше одного миллиона рублей. Оперативные мероприятия проводились при участии МВД и Росгвардии по адресам проживания подозреваемых, а также в самом распределительном центре ритейлера. Речь идет об 11 обысках. Силовики изъяли документацию, компьютерную технику, гаджеты и банковские карты, которые имеют отношение к расследованию.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится ревизия, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Перед судом предстанет петербуржец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и их общей двухлетней дочери.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области