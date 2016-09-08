Перед судом предстанет петербуржец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и их общей двухлетней дочери

Сначала он убил дочь, а через год задушил сожительницу.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и их общей малолетней дочери. Об этом сообщил следственный отдел по Красносельскому району Петербурга.

На территории Южно-Приморского парка 23 марта 2021 года были обнаружены костные останки человека. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, они являются останками ребенка в возрасте около 13-22 месяцев.

По версии следствия, местный житель не позднее 23 марта 2021 года в квартире одного из домов по проспекту Кузнецова после ссоры со своей сожительницей взял на руки их общую двухлетнюю дочь и кинул на пол головой вниз, а также ударил её не менее трех раз кулаками в область головы. Ребенок скончался на месте происшествия. Тело ребенка обвиняемый хранил на протяжении нескольких дней в ванной, затем вывез и оставил на территории Южно-Приморского парка.

Также не позднее 24 июня 2022 года обвиняемый в той же квартире в ходе ссоры на почве ревности задушил руками свою 23-летнюю сожительницу, ее тело также некоторое время хранил в ванной, затем спрятал в зарослях кустарника того же парка. Тело женщины было обнаружено во время осмотра места происшествия с участием обвиняемого.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv