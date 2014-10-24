Красносельский районный суд отправил под стражу горожанина, убившего дочь и жену

Красносельский районный суд избрал меру пресечения для петербуржца, которого обвиняют в двух убийствах. Мужчина будет находиться под стражей до 22 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Горожанина подозревают в убийстве супруги и дочери. По версии следователей, Максим Якубов бросил головой вниз на пол свою двухлетнюю дочь 23 марта 2021 года, после чего избил жену. Труп ребенка он закопал на территории Южно-Приморского парка.
Накануне, 24 июня, он задушил свою жену. Злоумышленник закопал тело супруги в том же парке.
Горожанин признал вину в полном объеме. Разрешение ходатайства оставил на усмотрение суда.
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Фото: Piter.tv
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