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Красносельский районный суд отправил под стражу горожанина, убившего дочь и жену
Сегодня, 16:45
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Красносельский районный суд отправил под стражу горожанина, убившего дочь и жену

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Злоумышленник задушил жену 24 июня. Ее труп он закопал в парке.

Красносельский районный суд избрал меру пресечения для петербуржца, которого обвиняют в двух убийствах. Мужчина будет находиться под стражей до 22 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Горожанина подозревают в убийстве супруги и дочери. По версии следователей, Максим Якубов бросил головой вниз на пол свою двухлетнюю дочь 23 марта 2021 года, после чего избил жену. Труп ребенка он закопал на территории Южно-Приморского парка.

Накануне, 24 июня, он задушил свою жену. Злоумышленник закопал тело супруги в том же парке. 

Горожанин признал вину в полном объеме. Разрешение ходатайства оставил на усмотрение суда.

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Фото: Piter.tv

Теги: красносельский районный суд, отправил под стражу убийцу, суды, убил дочь и жену, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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