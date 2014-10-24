Кавалер уронил подругу в канал Грибоедова и наблюдал за ее спасением со стороны

Утопающую девушку спас прохожий.

Влюбленный кавалер не удержал на весу девушку и уронил ее в канал Грибоедова. Об этом сообщили на портале ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Камера видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Молодые люди обнимались на парапете моста. Юноша не смог удержать подругу, и она оказалась в воде. Пострадавшую стало уносить течением. Ухажер не сразу понял, как спасти ее.

На помощь пришел прохожий. Он вытащил захлебнувшуюся жительницу Петербурга на палубу катера, а затем доставил в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в озере под Тосно утонул подросток.

Фото: pixabay.com