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Кавалер уронил подругу в канал Грибоедова и наблюдал за ее спасением со стороны
Сегодня, 16:30
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Кавалер уронил подругу в канал Грибоедова и наблюдал за ее спасением со стороны

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Утопающую девушку спас прохожий.

Влюбленный кавалер не удержал на весу девушку и уронил ее в канал Грибоедова. Об этом сообщили на портале ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Камера видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Молодые люди обнимались на парапете моста. Юноша не смог удержать подругу, и она оказалась в воде. Пострадавшую стало уносить течением. Ухажер не сразу понял, как спасти ее. 

На помощь пришел прохожий. Он вытащил захлебнувшуюся жительницу Петербурга на палубу катера, а затем доставил в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в озере под Тосно утонул подросток.

Фото: pixabay.com

Теги: девушку унесло течением, обиженный кавалер, полиция, спасатели, уронил подругу в канад грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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