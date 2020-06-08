В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Тысячи демонстрантов против расизма вышли на улицы канадских городов.

В канадском городе Монреаль (провинция Квебек) полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом сообщили журналисты издания Montreal Gazette. Инцидент произошел в воскресенье 7 июня. на улицы крупнейшего города данной провинции в Канаде вышли тысячи демонстрантов. Они выступили против расизма и полицейского беспредела. Отмечается, что протестующие также вышли на улицы соседних пунктов Квебек и Шербрук.

Местные СМИ отметили, что акции протеста в Канаде носили мирный характер. Однако полиция применила слезоточивый газ после того, как в офицеров полетели различные предметы. В правоохранительных органах подтвердили использование химикатов для разгона толпы. Они заметили, что одного местного жителя пришлось задержать за угрозы в адрес правоохранителей. Большинство митингующих находилась в масках и повязках, которые закрывали лица.

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Видео: YouTube / MNT Noticias