В Монголии заявили о задержаниях по делу о хищении угля

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар заявил о задержаниях по делу о хищении угля. Об этом сообщает телеканал NTV Medee.
Нямбаатар уточнил, что антикоррупционный совет страны задержал бывшего исполнительного директора частной компании по добыче угля "Таван Толгой" Баттулгына Ганхуяга, а также близких к нему людей. Министр отметил, что более подробную информацию пока не может предоставить, поскольку проводятся мероприятия по проверке.
Ранее мы сообщали, что в Монголии протестующие потребовали отставки правительства.
Видео: Telegram / РИА Новости
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