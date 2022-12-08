В Монголии заявили о задержаниях по делу о хищении угля

Антикоррупционный совет задержал бывшего исполнительного директора компании по добыче угля и близких к нему людей.

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар заявил о задержаниях по делу о хищении угля. Об этом сообщает телеканал NTV Medee.

Нямбаатар уточнил, что антикоррупционный совет страны задержал бывшего исполнительного директора частной компании по добыче угля "Таван Толгой" Баттулгына Ганхуяга, а также близких к нему людей. Министр отметил, что более подробную информацию пока не может предоставить, поскольку проводятся мероприятия по проверке.

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Видео: Telegram / РИА Новости