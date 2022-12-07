На встрече с премьер-министром страны протестующие заявили, что "больше не могут терпеть".

В Монголии протестующие потребовали отставки правительства. Об этом сообщает "РИА Новости".

На встрече с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэне протестующие заявили, что "больше не могут терпеть". Речь идет о расследовании по "угольному" делу, для которого требуют международного суда.

Отметим, что в Улан-Баторе уже несколько дней проходят митинги на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 млр долларов. Власти Монголии попросили китайских коллег подключиться к расследованию дела.

Ранее мы сообщали, что в Монголии проходят массовые протесты из-за кражи угля.

Видео: YouTube / Radio Free Asiz