В Монголии протестующие потребовали отставки правительства. Об этом сообщает "РИА Новости".
На встрече с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэне протестующие заявили, что "больше не могут терпеть". Речь идет о расследовании по "угольному" делу, для которого требуют международного суда.
Отметим, что в Улан-Баторе уже несколько дней проходят митинги на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 млр долларов. Власти Монголии попросили китайских коллег подключиться к расследованию дела.
Ранее мы сообщали, что в Монголии проходят массовые протесты из-за кражи угля.
Видео: YouTube / Radio Free Asiz
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