Несколько тысяч протестующих собрались перед Дворцом правительства в Ула-Баторе.

В Монголии проходят массовые протесты из-за кражи угля. Об этом сообщает издание News.mn.

Сегодня, 5 декабря, несколько тысяч протестующих собрались перед Дворцом правительства в Ула-Баторе. Протесты продолжаются третий день. Они начались после сообщений о краже огромного количества угля на сумму 1,8 млрд долларов.

Также в местных СМИ сообщают, что настроения участников протестов становятся "все более агрессивными". Правительство Монголии через дипломатические каналы обратилось к Китаю с просьбой подключиться к расследованию угольного дела.

Ранее мы сообщали, что в Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений.

Видео: Telegram / РИА Новости