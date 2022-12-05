  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
100
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Монголии проходят массовые протесты из-за кражи угля

0 0

Несколько тысяч протестующих собрались перед Дворцом правительства в Ула-Баторе.

В Монголии проходят массовые протесты из-за кражи угля. Об этом сообщает издание News.mn.

Сегодня, 5 декабря, несколько тысяч протестующих собрались перед Дворцом правительства в Ула-Баторе. Протесты продолжаются третий день. Они начались после сообщений о краже огромного количества угля на сумму 1,8 млрд долларов.

Также в местных СМИ сообщают, что настроения участников протестов становятся "все более агрессивными". Правительство Монголии через дипломатические каналы обратилось к Китаю с просьбой подключиться к расследованию угольного дела.

Ранее мы сообщали, что в Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, кража, монголия, уголь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии