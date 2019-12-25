В Молодцово на месте участков для многодетных семей найдены 25 снарядов времен ВОВ

Специалисты МЧС обследуют 10 га земли.

В Кировском районе Ленинградской области активными темпами проходят работы на территориях, которые должны были быть переданы под строительство жилья для многодетных семей. Там уже нашли 25 потенциально опасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Напомним, что московские специалисты уже неделю проводят разминирование 10-ти гектаров земли. В общей сложности проект будущего ЖК предполагает использование 46 гектаров.

Для мероприятий используются два типа металлоискателей.

Ранее мы рассказали о том, что в Кировском районе Ленобласти установили памятник "вологодской девизии".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области