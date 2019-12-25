Спасательные службы из Москвы продолжают разминирование в Кировском районе Ленобласти

На участках площадью 10 га должны были находиться дома многодетных семей.

В пятницу, 4 сентября, отряд специального назначения МЧС РФ прибыл из Москвы в поселок Молодцово Кировского района Ленинградской области. Спасатели должны разминировать 10 гектаров земельных участков, на которых покоятся мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Местность вокруг уже оцеплена. Известно, что на выделенных участках должны были построить новое жилье для многодетных семей, но столкнулись с угрозой из прошлого.

Специалисты проведут в регионе неделю. В их распоряжении будут металлоискатели.

Ранее мы рассказали о том, что в лесах Ленобласти пограничники нашли пакеты с 16 кг тротила.

Фото: ЛенТВ24