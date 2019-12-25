В лесах Ленобласти пограничники нашли пакеты с 16 кг тротила

40 шашек были уложены в тайник и присыпаны землей.

В Сланцевском районе Ленобласти пограничники обнаружили схрон тротиловых шашек. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Петербургу и области, два пакета с 40 шашками были присыпаны землей в лесном массиве. Общий вес находки составил порядка 16 кг.

Пакеты передали местной полиции, пограничники выясняют, кто причастен к закладке тайника, и опрашивают жителей района. В управлении напомнили, что живущие в приграничье люди могут сталкиваться с подобными опасностями, поэтому при очередной находке нельзя заниматься ее самостоятельным извлечением. Необходимо сообщить о случившемся в органы.

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Фото: пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО