Силовики нашли оружие в доме замглавы администрации Дружногорского поселения

Муниципал выступал свидетелем по делу о мошенничестве.

В пятницу, 28 августа, в доме заместителя главы администрации Дружногорского поселения Евгения Ухарова прошли обыски по делу о мошенничестве. В результате сотрудники СОБР и Следственного комитета нашли у чиновника несколько видов оружия. Об этом сообщил 47news.

Отметим, что до ноября 2019 года Ухаров руководил администрацией Кобринского поселения. По уголовному делу о мошенничестве муниципал проходил в качестве свидетеля.

В частных владениях были найдены пистолет "Макарова", охотничье ружье, оружие кустарного производства и 200 патронов. Сейчас они направлены на экспертизу специалистов.

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Фото: Piter.TV