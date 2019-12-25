Любитель искусства вынес три картины из квартиры в поселке Вырица

Полиция ищет вора.

В среду, 2 сентября, в полицию Гатчинского района обратился 71-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, квартиру мужчины обокрал неизвестный.

Злоумышленник неустановленным способом проник в квартиру в доме на улице Повассара в поселке Вырица, откуда вынес три картины разных художников. Стоимость картин и причиненный кражей ущерб пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело о краже, любителя искусства разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе.

Фото: pixabay