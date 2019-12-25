  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе
Сегодня, 14:04
29
lizapoluda

Мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе

0 0

Полиция задержала нетрезвого жителя Тихвина вблизи от места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в недавней краже с поджогом, которая произошла в Бокситогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По информации ведомства, преступление произошло в понедельник, 31 августа, в деревне Большой Двор. Злоумышленник вынес из частного дома мультиварку и бензиновый триммер, после чего спалил все здания на участке, включая хозяйственные постройки.  Общую сумму ущерба оценили в 458 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали безработного жителя Тихвина – 27-летний мужчина находился вблизи сгоревшего дома в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что юная жительница Ленобласти нашла в квартире труп своей 7-месячной дочери

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии