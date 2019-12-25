Мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе

Полиция задержала нетрезвого жителя Тихвина вблизи от места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в недавней краже с поджогом, которая произошла в Бокситогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По информации ведомства, преступление произошло в понедельник, 31 августа, в деревне Большой Двор. Злоумышленник вынес из частного дома мультиварку и бензиновый триммер, после чего спалил все здания на участке, включая хозяйственные постройки. Общую сумму ущерба оценили в 458 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали безработного жителя Тихвина – 27-летний мужчина находился вблизи сгоревшего дома в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV