Андрей Спыну сообщил об условии по урегулированию графика выплат.

В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг "Газпрому". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделал министр по вопросам инфраструктуры и региональному развитию Андрей Спыну. Чиновник добавил прессе, что согласно заключенному энергетическому соглашению, из-за этого республику могут отключить от поставок голубого топлива уже в мае. Страна готова согласовывать с поставщиком ресурсов график погашения задолженности только по завершению аудита долга, накопленного на балансе оператора АО "Молдовагаз".

Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что изначально стороны договорились о том, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая. Правительство Молдавии пока не смогло вовремя привлечь зарубежного аудитора для организации проверки.

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Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau