Санду: кризис на Украине повлияет на переговоры по Приднестровью

Кишинев призывает Тирасполь не заниматься эскалацией конфликта.

Президент Майя Санду заявила, что кризис на Украине повлияет на переговоры по Приднестровью. Такой информацией чиновница поделилась в рамках пресс-конференции с журналистами в Кишиневе. Политик напомнила СМИ о том, что обсуждения территориального конфликта должны проводиться в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Евросоюза), но пока что власти страны не понимают, каким образом это будет организовано.

Сложно сказать, как отразится ситуация на Украине на Приднестровье, что будет с переговорным форматом "пять плюс два", как он сможет функционировать в будущем…власти Молдавии обратились к Тирасполю с просьбой не дестабилизировать ситуацию в регионе Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в 1998 году Украина подключилась к миротворческой операции в Приднестровье. Страна направила десять офицеров в качестве своих военных наблюдателей. Из-за спецоперации РФ на территории Украины Киев заявил о приостановке деятельности в Приднестровье. Сейчас Кишинев внимательно наблюдает за обстановкой в регионе на левом берегу Днестра.

Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции.

Фото: YouTube / Privesc.Eu Moldova

