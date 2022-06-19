В Молдавии запретили российские новостные программы

Лилиана Вицу рассказала, что на телевидении и радио республики появилось понятие "дезинформация".

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. В законную силу документ вступит со следующей недели. Соответствующее заявление в эфире программы Rezoomat на телеканале Rlive сделала глава местного Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу. Чиновница возглавляет республиканскую структуру, которая считается национальным регулятором медиарынка. Эксперт указала на то, что в стране вводится официальное понятие "дезинформация", а компании будут лишаться лицензии на семь лет за правонарушение.

Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован, вступит в силу…Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период. Лилиана Вицу, чиновница

Лилиана Вицу считает, что украинский кризис заставил Кишинев принимать жесткие меры. Напомним, что парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства. В частности, в тексте предложения говорится о запрете на ретрансляцию информационных и аналитических программ, а также военных фильмов из России.

Санду: совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии активизирует связи стран.

Фото и видео: Rlive