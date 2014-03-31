Санду: совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии активизирует связи стран

Президент Молдавии считает, что сближение с Румынией поможет стране в вопросе евроинтеграции.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии активизирует двусторонние связи между республиками. Соответствующей информацией глава государства поделилась в рамках своего выступления на площадке местного законодательного органа. В Кишиневе днем 18 июня проводится совместное заседание депутатов из двух стран. По словам политика, такое решение положительно скажется на пути евроинтеграции.

Верю… укрепит сотрудничество в области инфраструктурных проектов, энергетической независимости и модернизации органов власти, придаст ему новый импульс. Майя Санду, президент Молдавии

Глава республики подчеркнула, что для Молдавии, которая должна привести свое законодательство в соответствие с европейским аналогом, очень важен опыт Бухареста. На заседании также произнес речь председатель Палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку. Парламентарий пообещал "оказать Молдавии помощь на пути евроинтеграции".

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