В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту

Лилиан Карп рассказал, что документ разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Правящая в Молдавии политическая партия "Действие и солидарность" готовит еще один законопроект, который запретит на территории страны георгиевскую ленту. Соответствующее заявление в рамках выступления на местном онлайн-телеканале Rlive сделал член парламента республики Лилиан Карп. Ранее правоохранительные органы заметили, что намерены выписать 180 штрафов за ношение гражданами георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий. Политик отметил, что в новом законе политики учтут все рекомендации Венецианской комиссии.

С одной стороны, полиция задокументировала нарушения, связанные с георгиевской лентой. Но в суде предстоит доказать, что эти символы продвигают войну, так как в вердикте КС нет соответствующих пояснений, оно нелогично. Лилиан Карп депутат Молдавии

Напомним, что Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "Z" и "V" был введен в соответствии с республиканским законодательством. Однако инстанция постановила, что наказывать нарушителей можно только в том случае, если эти символы были использованы для оправдания или прославления военной агрессии или военных преступлений.

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Фото и видео: YouTube / Realitatea Moldova