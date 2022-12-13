Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы

Политик вызвал президента Молдавии на "челлендж".

Бывший молдавский президент и действующий лидер местной оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон призвал лидера республики Майю Санду до июля 2023 года уйти в отставку для того, чтобы осенью провести в стране досрочные выборы. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью с журналистами Sputnik. Он пояснил, что данное мероприятие требуется совместить с досрочными парламентскими выборами.

Я бы предложил ей уйти в отставку. Если не боятся мнения народа, нужно поступить так и доказать, что ничего не боятся и уверены в поддержке народа. Это своего рода челлендж, призыв - подайте в отставку до июля. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье