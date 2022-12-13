Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии

Политик призвал граждан выходить на массовые протесты в республике.

Бывший молдавский президент Игорь Додон считает, что действующей главе государства Майе Санду удалось расколоть оппозицию республики. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с местными журналистами. Отрывок он опубликовал в собственном Telegram-канале. Эксперт добавил, что вопреки сложившейся ситуации требуется поддержать проходящие в стране протесты для того, чтобы выразить несогласие с властью.

Самая успешная "специальная операция", осуществленная Майей Санду до сих пор, - это операция по расколу оппозиции. Теперь все на разных баррикадах. Я считаю, что на протесты, кто бы их ни проводил, нужно выходить... Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon