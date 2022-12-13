Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ

Альфред Каммер оценил уровень инфляции в республике.

Молдавия выйдет из экономического кризиса раньше остальных стран Европы. Об этом заявил в ходе интервью с журналистами местного телеканала RliveTV сделал директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Он пояснил, что такая ситуация будет связана с тем, что республика гораздо раньше столкнулась с ростом инфляции.

Мы наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдавия пострадала от инфляции раньше. Альфред Каммер, сотрудник МВФ

Эксперт добавил, что Национальный банк Молдавии предпринял необходимые меры в политике сдерживайся инфляции раньше, чем Центральные банки в остальном регионе. Нацбанк Молдавии в феврале 2023 года уменьшил базисную ставку на три процентных пункта - до 17% годовых.

Додон обвинил власти Молдавии в попытке дестабилизации ситуации.

Фото и видео: rlive.md