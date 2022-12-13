Додон обвинил власти Молдавии в попытке дестабилизации ситуации

Эксперт призвал власти страны не заниматься политическими фейерверками.

Молдавский политик, бывший президент республики Игорь Додон обвинил действующие власти Кишинева в попытке дестабилизации ситуации в стране. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью с местными журналистами. Он осудил коллег за политизацию вопроса по государственному языку и попытках изменения Конституции.

Занимаясь вопросами, раскалывающими общество.. уважаемые правители, начните уже заниматься тем, что действительно волнует наших граждан: зарплатами, пенсиями, обеспечением стабильности, а не вот этими политическими фейерверками. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что 2 марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении заседания парламента переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверили законодателей в том, что принятый закон не является изменением конституции, а только направлен на соблюдение решения Конституционного суда.

Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon