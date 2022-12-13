Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором

Политик напомнил о негативных последствиях такого решения для экономики страны.

Бывший молдавский президент Игорь Додон предупредил республику о последствиях объявления России агрессором. По мнению политика, теперь власти страны рискуют оказаться в списке недружественных для Москвы государств, что в свою очередь нанесет серьезный экономический ущерб. Он напомнил, что сотни тысяч граждан Молдавии временно или постоянно находятся на территории РФ. Он призвал Кишинев не портить стратегически значимые отношения, которые у Молдавии всегда были с Россией.

Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, и тогда Россия может применить по отношению к нам очень серьёзные экономические и социальные санкции. Мы знаем, что более 80% продукции агропромышленного комплекса мы экспортируем на рынки СНГ и, в основном, в Россию. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании местного парламента приняла антироссийскую декларацию. Инициатива поступила от действующего главы государства Майи Санду. Депутаты осудили действия РФ на территории Украины. Чиновники также требуют от Москвы вывести российские Вооруженные силы и ЧВК с территории соседнего государства.

Президент Санду: Молдавия заинтересована в закупках газа у Греции.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon