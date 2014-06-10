В Молдавии обратили внимание на проблему "российской пропаганды" на ТВ

Новости идут через ретранслируемые каналы. По мнению специалистов, это может представлять "угрозу для республики".

Президент Молдавии Майя Санду обратила внимание на "российскую пропаганду" на ТВ. Она выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию её не допустит. Об этом Санду заявила в эфире телеканала TVR Moldova, отвечая на вопрос, как можно разобраться с данной проблемой.

В данном контексте речь шла не только о "российской пропаганде". Также глава государства упомянула и европейские страны. Центр независимой журналистики Молдавии предоставил отчет о том, что в республике якобы существует "массивная пропаганда со стороны России". Новости идут через ретранслируемые каналы. По мнению специалистов, это может представлять "угрозу для республики".

Президент Молдавии подчеркнула, что в стране начинают работу над реформой системы безопасности. Планируется, что она затронет все элементы риска, в том числе кибератаки.

Ранее мы сообщили, что министр финансов Австрии объявил об уходе в отставку.

Видео: YouTube / Stirile TVR Online