В Молдавии обратили внимание на проблему "российской пропаганды" на ТВ

Президент Молдавии Майя Санду обратила внимание на "российскую пропаганду" на ТВ. Она выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию её не допустит. Об этом Санду заявила в эфире телеканала TVR Moldova, отвечая на вопрос, как можно разобраться с данной проблемой.
В данном контексте речь шла не только о "российской пропаганде". Также глава государства упомянула и европейские страны. Центр независимой журналистики Молдавии предоставил отчет о том, что в республике якобы существует "массивная пропаганда со стороны России". Новости идут через ретранслируемые каналы. По мнению специалистов, это может представлять "угрозу для республики".
Президент Молдавии подчеркнула, что в стране начинают работу над реформой системы безопасности. Планируется, что она затронет все элементы риска, в том числе кибератаки.
Ранее мы сообщили, что министр финансов Австрии объявил об уходе в отставку.
Видео: YouTube / Stirile TVR Online
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