Министр финансов Австрии объявил об уходе в отставку

Он сказал, что посвятит себя семье.

Глава Минфина Австрии Гернот Блюмель заявил в обращении на своей странице в Facebook, что уходит в отставку. Отметим, что он является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца.

Блюмель сказал, что хочет посвятить себя семье в связи с рождением второго ребенка. Он подчеркнул, что в адрес его семьи также поступали угрозы.

Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи. Гернот Блюмель, глава Минфина Австрии

Он подчеркнул, что для него было честью служить Австрии, однако настало время уйти.

Видео: Facebook / Gernot Blümel