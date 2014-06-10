Министр финансов Австрии объявил об уходе в отставку

Глава Минфина Австрии Гернот Блюмель заявил в обращении на своей странице в Facebook, что уходит в отставку. Отметим, что он является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца.
Блюмель сказал, что хочет посвятить себя семье в связи с рождением второго ребенка. Он подчеркнул, что в адрес его семьи также поступали угрозы.
Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи.
Гернот Блюмель, глава Минфина Австрии
Он подчеркнул, что для него было честью служить Австрии, однако настало время уйти.
Видео: Facebook / Gernot Blümel
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