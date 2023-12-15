Нику Попеску оценил готовность Кишинева вступить в ЕС.

Вице-премьер и глава министерства по иностранным делам Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может вступить в Европейский союз только единым государством, поэтому от Кишинева понадобятся уточнения статуса Приднестровья, если к тому времени не будет разрешен территориальный конфликт. Чиновник прокомментировал ситуацию, в которой вступление республики в состав ЕС может происходить частями.

Понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Молдавия в рамках ЕС - все это мы обсудим с европейскими партнерами. Нику Попеску, вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии отметил, что у властей Кишинева есть четкий сигнал со стороны ЕС, что этот неразрешенный конфликт не создаст препятствий для процесса присоединения к региональному союзу.

Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor