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В Молдавии не смогли объяснить, как можно вступить в ЕС без Приднестровья

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Нику Попеску оценил готовность Кишинева вступить в ЕС.

Вице-премьер и глава министерства по иностранным делам Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может вступить в Европейский союз только единым государством, поэтому от Кишинева понадобятся уточнения статуса Приднестровья, если к тому времени не будет разрешен территориальный конфликт. Чиновник прокомментировал ситуацию, в которой вступление республики в состав ЕС может происходить частями.

Понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Молдавия в рамках ЕС - все это мы обсудим с европейскими партнерами.

Нику Попеску, вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии отметил, что у властей Кишинева есть четкий сигнал со стороны ЕС, что этот неразрешенный конфликт не создаст препятствий для процесса присоединения к региональному союзу. 

Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: евроинтеграция, молдавия, нику попеску, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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